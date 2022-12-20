ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области – губернатор

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска вновь подвергли обстрелу Суджанский район. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. Система СМС-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены три дома, один из которых в настоящее время охвачен огнем. Он разрушен сильнее остальных и уже не подлежит восстановлению, добавил Старовойт. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

Глава региона заверил, что местные власти приложат все усилия, чтобы оказать помощь жителям.

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. По словам губернатора, было зафиксировано шесть прилетов за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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