Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле хутора Панков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

В результате никто не пострадал, но в двух частных домах осколки снаряда выбили окна.

"Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", – сообщил глава региона.

Ранее глава региона рассказал, что в округе Шебекино было нарушено электроснабжение из-за обстрела района со стороны Украины. Гладков отметил, что без света остались около 14 тысяч жителей. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.



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