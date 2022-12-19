13:47Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле хутора Панков
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
В результате никто не пострадал, но в двух частных домах осколки снаряда выбили окна.
"Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", – сообщил глава региона.
Ранее глава региона рассказал, что в округе Шебекино было нарушено электроснабжение из-за обстрела района со стороны Украины. Гладков отметил, что без света остались около 14 тысяч жителей. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.
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