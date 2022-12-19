В Киевской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В Киевской области оказались повреждены объекты критической инфраструктуры в результате ночной атаки дронами. Об этом рассказал глава военной администрации региона Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты приступили к ликвидации последствий ударов.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Шевченковском районе города. Он отметил, что в результате были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки. При этом регулярное расписание отключения электричества в городе не действует.

До этого космическое агентство NASA показало спутниковый снимок Земли, на котором зафиксировали оставшуюся без света Украину. Фотография была сделана 17 декабря.



Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Донецка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!