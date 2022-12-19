NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины

Фото: NASA

Спутниковый снимок Земли, где можно увидеть отсутствие света на Украине после массированных ударов России 16 декабря, опубликовало американское космическое агентство NASA.

Украина на снимке, датированным 17 декабря, выглядит большим темным пятном, что особенно заметно на фоне ярко сияющих соседних стран.

Минобороны РФ заявило, что 16 декабря высокоточными ракетами морского и воздушного базирования был нанесен очередной массированный удар по Украине. Целью стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики страны. В ведомстве заявили о достижении запланированных целей и отметили, что удар нарушил логистику ВСУ и предотвратил транспортировку иностранного оружия.

"Укрэнерго" объявило о потере свыше 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. Киевские энергетики назвали ситуацию с электроснабжением города критической и подчеркнули, что она далека от стабилизации.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики Украины

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