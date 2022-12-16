"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за режима системной аварии – СМИ

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В пятницу, 16 декабря, "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в связи с потерей свыше 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".

"Произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии", – говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игор Терехов ранее сообщил, что российские удары привели к значительным разрушениям инфраструктурных объектов города. Из-за отсутствия воды, отопления и электричества он призвал харьковчан обращаться в "пункты несокрушимости", где можно поесть и воспользоваться электричеством.

Утром 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены зазвучали на востоке страны, а затем и во всех ее областях.

Позже сообщалось, что взрывы были слышны в Киевской области и Харькове. Отмечалось, что удары наносились по инфраструктурным объектам.

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