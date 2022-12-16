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В пятницу, 16 декабря, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных официального ресурса оповещения страны.

Отмечается, что сначала сирены зазвучали на востоке Украины с 07:52 (08:52 по московскому времени).

К 08:35 (09:35 по московскому времени) тревога была объявлена во всех областях страны.

Россия начала наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту.

Владимир Путин заявил, что Россия наносит удары в ответ на действия ВСУ. Он подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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