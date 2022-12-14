Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города

Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/АР

В Шевченковском районе Киева звучат взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Виталия Кличко. По его словам, спецслужбы отправились на место происшествия.

Глава украинской столицы подчеркнул, что речь идет об историческом центре Киева. Подробности он пообещал привести позже.

Ранее в соцсетях писали о взрывах в Киеве. Местные власти заявляли о возможной работе системы ПВО.

Рано утром воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. Сперва воздушная тревога зазвучала в Киеве, а через две минуты в Винницкой и Житомирской областях.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Президент объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Он подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ.

Путин сделал акцент на том, что российские войска продолжат выполнять боевые задачи в рамках спецоперации, и внимание всего мира к атакам ВС РФ не помешает этому.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Снаряды ВСУ упали в районе вещевого рынка в Донецке

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