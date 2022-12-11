ВСУ обстреляли ДНР 39 раз за минувшие сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн Z"

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 39 раз за последние сутки. Об этом представительство ДНР в СЦКК написало в своем телеграм-канале.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ. <...> Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", – отмечается в публикации.

Обстрелам подверглись следующие территории:

Донецк;

Горловка;

Майорск;

Широкая Балка;

Пантелеймоновка;

Троицкое;

Ясиноватая;

Красный Партизан;

Каштановое;

Яковлевка;

Макеевка;

Александровка.

Кроме того, оказалось, что в результате атак были повреждены 19 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое ранены в результате ракетного удара со стороны Украины по Мелитополю.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что после прилета нескольких ракет из HIMARS вспыхнул комплекс на базе отдыха.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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