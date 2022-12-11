10:27Политика
ВСУ обстреляли ДНР 39 раз за минувшие сутки
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн Z"
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 39 раз за последние сутки. Об этом представительство ДНР в СЦКК написало в своем телеграм-канале.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ. <...> Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", – отмечается в публикации.
Обстрелам подверглись следующие территории:
- Донецк;
- Горловка;
- Майорск;
- Широкая Балка;
- Пантелеймоновка;
- Троицкое;
- Ясиноватая;
- Красный Партизан;
- Каштановое;
- Яковлевка;
- Макеевка;
- Александровка.
Кроме того, оказалось, что в результате атак были повреждены 19 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое ранены в результате ракетного удара со стороны Украины по Мелитополю.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что после прилета нескольких ракет из HIMARS вспыхнул комплекс на базе отдыха.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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