Два человека погибли и двое ранены в результате ракетного удара по Мелитополю – Рогов

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Два человека погибли и двое ранены в результате ракетного удара о стороны Украины по Мелитополю, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, после прилета нескольких ракет из HIMARS вспыхнул комплекс на базе отдыха. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из под завалов.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в рамках наступления в ДНР за сутки уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. В Минобороны РФ отметили, что российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ начали проводить наступление на краснолиманском направлении

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