14:16Политика
ВС РФ уничтожили 130 украинских военных в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают успешные наступательные действия в ДНР, за сутки на краснолиманском направлении уничтожены более 130 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Отмечается, что в результате боев российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции.
"Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль", – говорится в сообщении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с февраля в республике было освобождено почти 340 населенных пунктов. Тем не менее, по его словам, ВСУ предпринимают попытки контрнаступления.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ нанесли очередной удар по Донецку из РСЗО "Град"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!