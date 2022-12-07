ВС РФ уничтожили 130 украинских военных в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают успешные наступательные действия в ДНР, за сутки на краснолиманском направлении уничтожены более 130 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что в результате боев российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

"Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль", – говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с февраля в республике было освобождено почти 340 населенных пунктов. Тем не менее, по его словам, ВСУ предпринимают попытки контрнаступления.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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