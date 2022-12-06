ВС РФ нейтрализовали более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России провели наступление на краснолиманском направлении, заняв удачные позиции. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", – поделились в ведомстве.

Также в Минобороны рассказали об обстановке на других территориях линии соприкосновения. Так, российская армия продолжила наступать на донецком направлении.

Помимо этого, ВС РФ удалось предотвратить попытку ВСУ провести контратаку в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР. Там за минувшие 24 часа было нейтрализовано более 60 украинских бойцов и пять боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что солдаты, призванные в рамках частичной мобилизации в РФ, после первого сражения в зоне СВО в ДНР взяли в плен бойцов Украины. Военнослужащие России увидели в одном из зданий украинских солдат и произвели по ним атаку из тяжелых орудий.



ВС РФ отбили контратаку ВСУ на донецком направлении

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