Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Фото: AP/Andrew Kravchenko

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют показатели платформы по оповещению граждан.

Сначала сирены были слышны с восточной части государства. Власти ряда регионов сообщили о ракетном ударе. Так, в Полтавской и Харьковской областях предупредили о работе систем ПВО.

До этого поступала информация, что в украинском Днепропетровске были слышны взрывы. На тот момент в городе объявили воздушную тревогу.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Решение об этом было принято после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, атака по инфраструктуре проводилась российскими военнослужащими из высокоточного оружия.

Все АЭС Украины были временно обесточены в результате ракетных ударов

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