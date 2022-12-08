Путин назвал удары по инфраструктуре Украины ответом на действия ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Президент подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ. Об этом он сказал в ходе церемонии награждения героев России.

"Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?" – передает ТАСС его слова.

Путин сделал акцент на том, что российские войска продолжат выполнять боевые задачи в рамках спецоперации, внимание всего мира к атакам ВС РФ не помешает этому.

Российские лидер напомнил о том, как ВСУ делали все, чтобы прекратить подачу воды в Донецк. Президент сравнил их действия с геноцидом. Однако, как отметил Путин, мировое сообщество не стало обращать внимание на действия Киева.

В ходе церемонии Путин также отметил значительный вклад авиации РФ в выполнение задач, поставленных в рамках проведения спецоперации.

"Авиация работает очень хорошо. <...> Практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно. <...> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск", – добавил он.

Президент также высоко оценил работу штурмовиков Су-34 и Су-35.

В понедельник, 5 декабря, российские военные нанесли массированный удар по системе управления ВСУ, а также по объектам оборонно-промышленного комплекса и железнодорожным линиям Украины.

В Минобороны РФ рассказали, что высокоточный удар был нанесен оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате атаки прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Выпуск и ремонт вооружения прекращен на украинских предприятиях ОПК после удара ВС РФ

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