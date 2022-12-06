Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам инфраструктуры Украины

Фото: Минобороны РФ

В понедельник, 5 декабря, российские военные нанесли массированный удар по системе управления ВСУ, а также по объектам оборонно-промышленного комплекса и железнодорожным линиям Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Высокоточный удар был нанесен оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

"В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также были поражены энергетические объекты. По данным Минобороны, все цели были достигнуты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации Россия атакует объекты украинской инфраструктуры, которая помогает убивать русских.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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