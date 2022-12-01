13:48Политика
РФ атакует на Украине объекты, которые помогают убивать русских – Лавров
Фото: Минобороны РФ
В ходе спецоперации Россия атакует объекты украинской инфраструктуры, которая помогает убивать русских. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Он пояснил, что Москва наносит удары по объектам энергетики, которые позволяют Западу поставлять Киеву смертоносное оружие.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о тестировании Вооруженными силами России новых способов применения ракетных войск и артиллерии в рамках спецоперации. По его словам, исход сражения может зависеть от точности и оперативности огневого поражения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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