В МИД предупредили, что спутники для поддержки ВСУ могут стать законной целью России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Квазигражданские спутники, используемые Западом для поддержки операций ВСУ в конфликте, могут стать для России законной целью для ответного поражения, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По словам дипломата, для поддержки украинских военных используется группировка низкоорбитальных аппаратов. С ее помощью выполняются сугубо боевые задачи, в том числе по вскрытию мест дислокации войск РФ и целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов.

Политик подчеркнул, что такое провокационное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает их исключительно мирное использование.

"Призываем все страны, заинтересованные в должном использовании космических технологий, приложить совместные усилия в интересах освоения околоземного пространства в сугубо мирных целях", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявлял, что если коммерческие американские спутники будут задействованы в рамках конфликта на Украине, то они могут стать законными целями для удара.

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