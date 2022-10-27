Спутники США могут стать целями для удара при их применении на Украине – МИД РФ

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Если коммерческие американские спутники будут задействованы в рамках конфликта на Украине, то они могут стать законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

В ходе выступления на заседании Первого комитета ГА ООН дипломат подчеркнул, что задействование США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, является чрезвычайно опасной тенденцией.

"Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле", – приводит слова Воронцова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену для соперничества и конфликтов государств. По его словам, такие действия чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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