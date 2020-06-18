В "Роскосмосе" выступили против гонки вооружений в космосе

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Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, сообщает RT со ссылкой на заместителя гендиректора "Роскосмоса" Сергея Савельева.

По его словам, российская сторона поддерживает такую резолюцию на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению.

Савельев добавил, что РФ готова к наращиванию всеобъемлющего партнерства с США по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космоса. Он также обратил внимание, что Россия исходит из принципа взаимности и равноправия.

Савельев заявил, что милитаризация космоса со стороны США с последующим выходом на главенствующие роли может нарушить и без того хрупкую конструкцию российско-американских отношений в этой сфере.

30 мая ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции 30 мая. Запуск был произведен с мыса Канаверал в США. Уточняется, что это первый испытательный пилотируемый полет корабля и первый пилотируемый старт для США с 2011 года.

Позднее Crew Dragon был выведен на орбиту, а после успешно пристыковался к МКС. В этой связи президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на корабле Crew Dragon. Американский лидер сделал данное заявление в ходе своего выступления во Флориде.

