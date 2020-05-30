Ракета Falcon 9 стартовала к МКС из США

Фото: NASA

Первый частный космический корабль с людьми на борту выведен на орбиту

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции с мыса Канаверал в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально запуск должен был состояться 27 мая, но был перенесен из-за плохой погоды. Аналогичная проблема наблюдалась и сегодня, 30 мая, однако полет все же был одобрен.

За запуском ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал лично наблюдал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

На борту корабля Crew Dragon, разработанного компанией Илона Маска SpaceX, стартовали астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли. Они должны пристыковаться к МКС в воскресенье. Примечательно, что это первый в мире космический полет частной компании с людьми на борту.

