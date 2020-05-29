Москва 24: запуск первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon

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30 мая на космодроме на мысе Канаверал состоится запуск первого в мире пилотируемого космического корабля Crew Dragon в рамках миссии SpaceX Demo-2.

В этот же день Алексей Иванченко расскажет, почему американские астронавты впервые после почти девятилетнего перерыва отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле и какие убытки от этого понесет "Роскосмос".

Организатор трансляции – научно-популярный познавательный канал "Наука". Смотрите трансляцию 30 мая в 21:10 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.