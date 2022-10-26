Россия призывает Запад прекратить рассматривать космос как новую арену конфликтов – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену для соперничества и конфликтов государств, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН.

По его словам, реализация западными странами во главе с США установок на размещение оружия в космосе, а также использование космического пространства для ведения боевых действий, представляет серьезную угрозу.

Воронцов отметил, что подобные действия чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве.

В то же время дипломат добавил, что полномасштабной гонки вооружений в космосе еще можно избежать, точка невозврата не пройдена. В этой связи Россия вынесла на рассмотрение ГА ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе.

Дипломат также сообщил, что Соединенные Штаты и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах.

"Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", – приводит слова Воронцова РИА Новости.

Ранее в МИД РФ призвали создать международный юридический инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе. В частности, Москва предложила запретить создание, испытание и развертывание космического оружия любых видов базирования.

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