США заявили об испытаниях Россией ракеты против спутников

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Фото: TASS/AP/Alex Brandon
Космическое командование США заявило, что Россия провела испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. В заявлении на сайте командования указывается, что РФ "продолжает милитаризацию космоса".
При там отмечается, что Соединенные Штаты готовы защитить себя и союзников от "агрессии из космоса". В то же время в Вашингтоне "обеспокоены" тем, что Москва якобы "развивает некоторые типы противоспутникового оружия".
Космическое командование США также утверждает, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.
В апреле США уже сообщали об аналогичных испытаниях. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев ранее заявил, что Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.
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