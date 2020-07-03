В ВКС заявили о способности С-500 уничтожать космическое оружие

04:08
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный командующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
В интервью газете "Красная звезда" Суровикин отметил, что технические характеристики С-500 позволяют отнести эту систему к первому поколению противокосмической обороны.
По его словам, С-500 сможет поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели всех модификаций. Аналогов этой системы не существует, добавил главком.
С-500 относится к новому поколению ЗРС "земля – воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО.
Также Суровкин отметил, что Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС). Группировка должна быть развернута к 2024 году.
Предполагается, что ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земли, в том числе, в условиях "помехового противодействия".
Кроме того, командующий ВКС рассказал, что Россия создает унифицированную систему "Топаз", которая позволит управлять "космическими аппаратами на всех типах орбит".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что Россия якобы располагает системами ПВО С-600 и С-700. Он выразил мнение, что Россия может "всю планету закрыть".
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