В Минобороны опровергли испытания С-500 в Сирии

13:39
13:39
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
Необходимости использовать или испытывать ЗРС С-500 в Сирии нет, сообщили газете "Известия" в Минобороны РФ.
"Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет", – подчеркнули представители российского военного ведомства, опровергнув появившуюся в СМИ информацию о тестировании С-500 в Сирии.
По словам специалистов, С-500 предназначены для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дистанциях.
Как рассказали в Минобороны, в эшелонированной системе ПВО, которая прикрывает с воздуха российские военные базы Тартус и Хмеймим, задействованы комплексы С-400, Панцирь-С, ТОР-М2 и истребители Су-35С. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что опыт использования российских средств ПВО в Сирии учитывается при разработке новых систем вооружения.
Ранее американские СМИ оценили успешные испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". По мнению главы стратегического командования США Джона Хайтена, Пентагону нечего противопоставить такому оружию. "Авангард", писал National Interest, позволит РФ опередить США и КНР в гонке гиперзвуковых вооружений.
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