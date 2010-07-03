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05:06

Военные произвели боевые пуски ракет из комплексов С-400 в Бурятии

политика безопасность

05:06

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Зенитный ракетный полк провел боевые пуски ракет комплексов С-400 на полигоне "Телемба" в Бурятии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

"К учениям привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", подразделения обеспечения, всего более 150 военнослужащих", – рассказал Воскресенский.

Он также пояснил, что на момент учений на полигоне создали максимально реалистичную и сложную боевую обстановку. По задумке, во время стрельбы комплекса произошел воздушный налет условного противника. Отмечается, что в упражнениях использовали цели нового типа.

"Боевые упражнения выполнялись на технике полигона", – уточнил командующий.

Всего расчеты комплексов С-400 выполнили десять пусков зенитных управляемых ракет. Все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее сообщалось, что США и Индия проведут военные учения. Первые в истории совместные маневры двух стран назначены на ноябрь.

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политика безопасность

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