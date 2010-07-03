Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

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Фото: kremlin.ru
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про армейское питание. Об этом сообщает РИА Новости.
В шутливой истории рассказывается о командующем, который оказался недоволен питанием солдат в столовой. Возмущенный, он вызвал к себе главного повара.
"Приходит начпрод худющий. Он (командующий – прим.) смотрит на него – сам не ешь и людей не кормишь!", – пошутил Герасимов, чем вызвал смех Владимира Путина и других присутствующих.
Сегодня, 20 сентября, президент побывал на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Владимир Путин посмотрел за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", а также встретился с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Отмечается, что всего в маневрах задействуют более 120 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
В свою очередь, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение и высоко оценил организацию учений. Он уточнил, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии китайских военных в "Центре-2019".
Ранее политолог оценил реакцию Зеленского на шутку про усы Лукашенко. Эксперт отметил, что остроты в отношении президента Белоруссии в его родной стране не приветствуются.
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