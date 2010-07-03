Путин заявил об ошибках при импортозамещении в ОПК

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Владимир Путин указал на ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе – по словам президента, они привели к тому, что в прошлом году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. Заявление главы государства цитирует ТАСС.

"С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота такие сбои должны быть оперативно устранены", – подчеркнул Путин. Правительству и профильным ведомствам он поручил принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции.

Также президент обратил внимание на закредитованность предприятий ОПК. Тема эта, по словам российского лидера, уже не раз обсуждалась. Так, было зафиксировано, что одной из причин нехватки средств является малая загрузка мощностей при снижении объемов заказов. При этом затраты по опытно-конструкторским работам не были учтены в документах, но их финансирование продолжалось.

Путин отметил, что хотел бы вновь обсудить эту проблему и услышать конкретные предложения по системному изменению положения.

Ранее Путин заявил, что защита от гиперзвукового оружия должна появиться у России раньше, чем такое оружие появится у других. Также президент отметил, что кадровый потенциал предприятий и организаций ОПК должен обеспечивать запланированные темпы перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника.