Президент призвал ускориться в создании защиты от гиперзвукового оружия

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Защита от гиперзвукового оружия должна появиться у России раньше, чем такое оружие появится у других, заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в настоящий момент данное оружие имеется только у России, но рано или поздно такой вид вооружения поставят на боевое дежурство армии других государств. По этой причине средства защиты от данного вида вооружения должны появиться в России раньше.

По словам президента, одним из приоритетов развития ВКС является создание перспективных систем противовоздушной обороны. Кадровый потенциал предприятий и организаций ОПК должен обеспечивать запланированные темпы перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника, в том числе и гиперзвуковым.

"Необходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными комплексами ПВО, в том числе дальнего действия С-400 и ближнего действия", – добавил Путин.

Ранее сообщалось, что в России создадут атомную подлодку пятого поколения. Технические характеристики подлодки не раскрываются. Известно только, что одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Субмарина будет иметь "модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".