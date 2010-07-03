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14:15

Собянин и Борисов открыли новый корпус НПО "Алмаз"

мэр Москвы Сергей Собянин безопасность технологии

14:15

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Новый производственный корпус НПО "Алмаз" имени академика Расплетина 4 марта открыли Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Речь идет о цехе комплексной сборки и регулировки.

Мэр столицы поздравил коллектив "Алмаза" с введением нового корпуса. "Я думаю, что это не последний корпус. Я, во-первых, должен еще поблагодарить и руководство предприятия, и правительство, которое вкладывает деньги в развитие московской промышленности – таких крупнейших и лучших предприятий города, как "Алмаз". Я был на этой площадке несколько лет тому назад. Мы договорились о присвоении статуса промкомплекса "Алмазу", реализовали. И за последние годы несколько сотен миллионов рублей – это льготы и преференции, выделенные городом для того, чтобы предприятие могло развиваться", – рассказал Собянин. Кроме того, мэр Москвы вручил награды города отличившимся сотрудникам предприятия.

По его словам, статус промышленного комплекса позволил решить вопросы, которые связаны с инфраструктурой предприятия, с градостроительными решениями. Также решаются вопросы с обеспечением транспортной доступности. Глава города отметил, что с продлением Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском МЦД-1 транспортная ситуация должна улучшиться.

Борисов, в свою очередь, подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс демонстрирует хорошие показатели производительности труда. По его словам, гособоронзаказ будет постепенно стабилизироваться. "Поэтому нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок", – добавил Борисов.

Научно-производственное объединение "Алмаз" было основано в 1947 году. Системообразующее предприятие ОПК входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Сотрудники НПО "Алмаз" разрабатывают новейшие зенитные ракетные системы. Продукцию предприятия используют более чем в 30 странах. К знаковым разработкам НПО относят ЗРС С-25, ЗРК, ЗРК, ЗРС С-200, С-300П и ЗРС С-400 "Триумф".

Помимо этого, НПО "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением. Ими оснащены все столичные и подмосковные аэропорты.

Запустившее новый цех предприятие первым в Москве и третьим в России получило сертификат "бережливое производство", который подтверждает, что его руководство использует лучшие мировые практики менеджмента, чтобы повысить производительность труда.

В образовательном центре, созданном на базе НПО, ежегодно проходят обучение и переподготовку порядка 4,5 тысячи человек. В минувшем году в состав "Алмаза" вошло АО "НПО "Лианозовский электромеханический завод". После этого предприятие стало крупнейшим в Москве по численности сотрудников.

В начале текущего года на площадке Лианозовского завода НПО "Алмаз" был построен новый цех комплексной сборки и регулировки. В нем займутся производством компонентов для ЗРК и комплексов автоматизации. Инвестиции в строительство составили 250 миллионов рублей. На предприятии создано 200 дополнительных рабочих мест.

К лету "Алмаз" планирует начать строительство 13-этажного научно-лабораторного корпуса площадью 86 тысяч квадратных метров. На сей раз объем инвестиций составит семь миллиардов рублей. В новом корпусе создадут 5,5 тысячи рабочих мест. Завершить строительные работы хотят в 2022 году.

"Успехи НПО "Антей" – пример высокой эффективности столичной программы поддержки высокотехнологичных промышленных предприятий, получающих налоговые льготы. Мы видим рост инвестиций, объемов производства, выручки и в конечном счете налоговых поступлений в столичный бюджет. Новые проекты позволят ведущему российскому поставщику аппаратно-программных комплексов по управлению воздушным движением и дальше активно развивать свои продуктовые линейки, увеличивать выручку, создавать новые рабочие места", – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В конце февраля Владимир Путин заявил, что в мире нет аналогов современных российских вооружений. По словам президента, это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

мэр Москвы Сергей Собянин безопасность технологии

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