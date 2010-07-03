Истребители Су-57 запустили в серийное производство

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Россия начала серийное производство истребителей Су-57. Об этом говорится в брошюре, опубликованной к 80-летию ОКБ имени Сухого, передает РИА Новости.
Как сказано в документе, авиационный комплекс пятого поколения Су-57 оснащен самым современным бортовым оборудованием, отличается малой заметностью, "большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей". Истребитель запустили в серийное производство в этом году. Как уточнили в ОКБ имени Сухого, "подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов".
Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, он превосходит конкурентов благодаря маневренности и возможности выполнять сверхзвуковые полеты.
В середине мая на совещании по развитию ОПК Владимир Путин потребовал оснастить три авиационных полка новыми Су-57 к 2028 году. По словам главы государства, эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире.
В июле Индия назвала условия закупки у России истребителей Су-57. Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова заявил о готовности возобновить закупки только после того, как истребитель пятого поколения будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле. Военначальник также сообщил, что индийская сторона довольна обновлениями истребителей МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29. В связи с этим, по его словам, стоит задача по модернизации Су-30, которые эксплуатируются уже около 20 лет.
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