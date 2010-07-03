Путин потребовал оснастить три авиационных полка новыми Су-57

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В России к 2028 году три авиационных полка могут полностью оснастить новыми истребителями пятого поколения Су-57. О такой необходимости на очередном совещании по развитию ОПК заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Мы сделали акцент на разработке и выпуске современных летательных аппаратов, которые определяют боевой потенциал российской военной авиации на ближайшие десятилетия. На завершающем этапе государственных испытаний находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57", – отметил президент РФ.

Путин заявил, что эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором самолет российского президента сопровождают шесть Су-57 во время захода на посадку в Ахтубинске.

Впервые Су-57 поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.

