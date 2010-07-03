В Сети появилось видео полетов истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Минобороны РФ разместило в Сети видеозапись полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. Кадры опубликованы на YouTube-канале ведомства.
На видео запечатлен процесс полета, а также посадка истребителей. Во время учений экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях. Как уточнили в Минобороны, летчики краснодарского смешанного авиаполка выполнили полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, чтобы потренировать элементы сложного пилотажа и управление боевым самолетом на высоте до 100 метров.
Пилоты истребителей также совершили учебные атаки по воздушным и наземным целям.
Ранее телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета самолета Владимира Путина в сопровождении шести истребителей пятого поколения Су-57. Президент РФ посетил крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил (ВКС) России в Ахтубинске. Главе государства показали истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", истребители МиГ-35, Су-57, Су-35 и Су-30СМ, а также палубный истребитель МиГ-29К.
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