В Сети появилось видео полетов истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Видео: YouTube/Минобороны России

Минобороны РФ разместило в Сети видеозапись полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. Кадры опубликованы на YouTube-канале ведомства.

На видео запечатлен процесс полета, а также посадка истребителей. Во время учений экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях. Как уточнили в Минобороны, летчики краснодарского смешанного авиаполка выполнили полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, чтобы потренировать элементы сложного пилотажа и управление боевым самолетом на высоте до 100 метров.

Пилоты истребителей также совершили учебные атаки по воздушным и наземным целям.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета самолета Владимира Путина в сопровождении шести истребителей пятого поколения Су-57. Президент РФ посетил крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил (ВКС) России в Ахтубинске. Главе государства показали истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", истребители МиГ-35, Су-57, Су-35 и Су-30СМ, а также палубный истребитель МиГ-29К.