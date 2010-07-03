Плановый полет Ил-38 сопровождали истребители Республики Корея и Японии

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Самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота 5 апреля выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Сообщил об этом департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах традиционного маршрута российский самолет сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея и F-15 воздушных сил самообороны Японии.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов РФ выполняются, не нарушая границ других государств, и в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

По поводу данного полета в японском военном ведомстве заявили, что истребители поднимались в небо для перехвата Ил-38 над Японским морем.

В своем докладе Минобороны Японии опубликовало фотографию Ил-38 и карту с маршрутом российского воздушного судна. Согласно траектории полета видно, что самолет не пересекал границу Японии.