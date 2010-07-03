В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

По словам военачальника, они готовы возобновить покупки истребителя пятого поколения только после того, как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле.

Бирендер Сингх Дханов также сообщил, что индийская сторона довольна обновлениями истребителей МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29. В связи с этим, по его словам, стоит задача по модернизации Су-30, которые эксплуатируются уже порядка 20 лет.

Начальник штаба ВВС Индии также уточнил, что они рассматривают возможность отправления своих офицеров на обучение в Россию. Однако единственной проблемой при прохождении обучения он назвал русскоязычную программу. Поэтому, по его словам, сперва необходимо обучить индийских офицеров русскому языку.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета самолета Владимира Путина в сопровождении шести истребителей пятого поколения Су-57. Президент РФ посетил крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил (ВКС) России в Ахтубинске. Главе государства показали истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", истребители МиГ-35, Су-57, Су-35 и Су-30СМ, а также палубный истребитель МиГ-29К.

