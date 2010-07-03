В Индии потерпел крушение МиГ-21

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение в штате Раджастхан. Пилот успел катапультироваться, сообщает газета Times of India.

Истребитель выполнял плановый полет с авиабазы, которая находится недалеко от города Биканер. На место происшествия выехали полицейские.

Комиссии по расследованию предстоит установить точную причину происшествия.

Ранее Военно-воздушные силы Индии опровергли информацию о том, что Пакистан, помимо самолета МиГ-21, сбил истребитель Су-30.