Политолог оценил реакцию Зеленского на шутку про усы Лукашенко

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский, комментируя смех президента Украины Владимира Зеленского в ответ на шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии, отметил, что остроты в отношении Александра Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются.

"Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать", – сказал Зимовский в беседе с ИА "НСН".

По его словам, не стоит ждать позитивной реакции от Белоруссии.

"Возможен вариант не реагировать и сделать вид, что такого не было. Но если это и делалось, то Зеленский не должен был к этому руку прикладывать", – сказал политолог.

Ранее сообщалось, что Зеленского рассмешил шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.

Юмористическую переписку показала студия "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, который проходил с 12 по 14 сентября.

Участниками вымышленного чата также были лидеры США, Британии, Франции, России, Китая, КНДР, Украины и бывший украинский президент Петр Порошенко.

Так, в чате президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы. Этот момент очень рассмешил Зеленского.

На форуме YES президент Украины призвал Запад сохранить санкции в отношении России. Ограничения он назвал "налогом ради мира". По словам украинского лидера, счастье для его народа – это завершение войны в Донбассе.