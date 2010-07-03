Политолог оценил реакцию Зеленского на шутку про усы Лукашенко

20:01
20:01
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский, комментируя смех президента Украины Владимира Зеленского в ответ на шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии, отметил, что остроты в отношении Александра Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются.
"Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать", – сказал Зимовский в беседе с ИА "НСН".
По его словам, не стоит ждать позитивной реакции от Белоруссии.
"Возможен вариант не реагировать и сделать вид, что такого не было. Но если это и делалось, то Зеленский не должен был к этому руку прикладывать", – сказал политолог.
Ранее сообщалось, что Зеленского рассмешил шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.
Юмористическую переписку показала студия "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, который проходил с 12 по 14 сентября.
Участниками вымышленного чата также были лидеры США, Британии, Франции, России, Китая, КНДР, Украины и бывший украинский президент Петр Порошенко.
Так, в чате президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы. Этот момент очень рассмешил Зеленского.
На форуме YES президент Украины призвал Запад сохранить санкции в отношении России. Ограничения он назвал "налогом ради мира". По словам украинского лидера, счастье для его народа – это завершение войны в Донбассе.
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