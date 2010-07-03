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12:23

Зеленского рассмешили шутка об усах Лукашенко

политика за рубежом

12:23

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Фото: president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.

Юмористическую переписку показала студия "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, который проходил с 12 по 14 сентября. Видеозапись чата опубликовал на странице в Facebook исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.

Участниками вымышленного чата также были лидеры США, Британии, Франции, России, Китая, КНДР, Украины и бывший украинский президент Петр Порошенко.

Так, в чате президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы. Этот момент очень рассмешил Зеленского.

На форуме YES президент Украины призвал Запад сохранить санкции в отношении России. Ограничения он назвал "налогом ради мира". По словам украинского лидера, счастье для его народа – это завершение войны в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее рассказал о "формуле" Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе. Речь идет о возвращении из плена граждан Украины, возведении моста в Станице Луганской и административных послаблениях. По его словам, лидер страны хочет сделать так, чтобы проживающим в Донбассе не приходилось каждые два месяца приезжать для перерегистрации.

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