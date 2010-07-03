Зеленский призвал сохранить санкции против России

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Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России. Такое заявление он сделал в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", – заявил президент Украины.

Ограничения он назвал "налогом ради мира". По словам украинского лидера, счастье для его народа – это завершение войны в Донбассе.

Ранее СМИ написали, что Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении соглашений. Ситуация касается и договоров в рамках СНГ. Отмечается, что двусторонняя правовая база в общей сложности насчитывает около 400 документов. В то же время в материале указывается, что приостановление процесса расторжений может объясняться тем, что команда Зеленского сейчас занята другими вопросами, в частности, кадровыми перестановками.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.

Москва отвечает ЕС зеркально. В августе 2014 года оказался запрещен импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

