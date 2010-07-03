Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с РФ

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Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении документов. Ситуация касается и соглашений в рамках СНГ. Отмечается, что двусторонняя договорно-правовая база в общей сложности насчитывает около 400 документов.

В то же время, как указывает издание, приостановление процесса расторжений может объясняться тем, что команда президента Владимира Зеленского в данный момент занята другими вопросами, в частности, кадровыми перестановками.

Односторонний процесс денонсации начался в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма к Россией. Последним утратившим силу 1 апреля 2019 года документом был Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

Он был подписан 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Соглашение предусматривало стратегическое партнерство двух стран. Оно было заключено сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия.