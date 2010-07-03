Россия и Украина официально прекратили дружить

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, перестал действовать 1 апреля. Подписан он был 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Таким образом, просуществовал 20 лет.
Соглашение предусматривало стратегическое партнерство двух стран. Оно было заключено сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия.
Как сообщает РИА Новости, по мнению экспертов, никаких критических последствий прекращения действий договора не будет, поскольку Киев давно перестал исполнять свои обязательства в рамках соглашения.
"Де-юре они выходят только сейчас, а де-факто они вышли давно. Они не выполняли те пункты, которые там записаны. Они помнили только об одном пункте – признании границ, а все остальное они посчитали необязательным", – заявил замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.
В то же время замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев считает, что катастрофических последствий расторжение договора не принесет, но возможны последствия долговременные. В частности, на основе этого договора в 2003 году был подписан договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Эксперт считает, что вслед за договором о дружбе украинские власти могут расторгнуть и это соглашение.
В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Ранее это решение украинского лидера одобрила Верховная рада.
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