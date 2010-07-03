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13:14

МИД РФ направил Киеву ноту со списком нарушений Договора о дружбе

политика

13:14

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

МИД России направил украинской стороне ноту со списком ее нарушений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который будет прекращен по инициативе Киева с 1 апреля. Об этом сказано в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле", – заявили в МИД. В ведомстве осудили действия киевских властей, которые "нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины".

Именно Киев систематически не соблюдал условия Договора о дружбе, подчеркнули в ведомстве. В частности, напомнили представители МИД, в 2004 году Украина ратифицировала меморандум о поддержке операций НАТО, а год спустя внесла в военную доктрину поправки, которые предусматривают вступление страны в Североатлантический Альянс.

Кроме того, отмечается в комментарии МИД, украинские власти систематически притесняет национальные, культурные и языковые меньшинства, например, не давая им возможности изучать русский язык. Еще одним примером подобных действий Киева в МИД РФ назвали закон "О кинематографии". Согласно этому документу, на Украине могут запрещать показ российских фильмов и сериалов, посвященных силовым структурам или созданных после 2014 года. Фактически прекратился ввоз на Украину российской печатной продукции, действуют ограничительные меры в отношении российских веб-сайтов, отметили в дипведомстве.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Ранее это решение украинского лидера одобрила Верховная рада.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Соглашение предусматривает стратегическое партнерство двух стран. Оно было заключено сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия.

политика

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