Росавиация предложила Украине переговоры для возобновления авиасообщения

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Росавиация предложила авиавластям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме, передает ТАСС.

"...Предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", – считают в Росавиации.

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией. Решение связано с тем, что Москву посетили кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам главы МВД страны Арсена Авакова, они "воспользовались лазейкой в украинском законодательстве" и прямым рейсом отправились туда. Он добавил, что ограничения не коснутся возможных полетов миссий международных организаций, таких как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

Ранее Украина начала активно укреплять границу с Россией. Работы начались в Луганской области, где устанавливают заграждения и противотранспортные рвы.

А 1 апреля прекратил действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Он просуществовал 20 лет.