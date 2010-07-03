Захарова прокомментировала укрепление Украиной границы с РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинский властей укрепить границу с Россией в рамках проекта "Стена".

"Главное, момент подходящий. Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемoга ближе некуда, проект "Стена" завершен", – написала Захарова в Facebook.

Ранее сообщалось, что Украина начала активно укреплять границу с Россией. Работы уже начались в Луганской области, где устанавливают заграждения и противотранспортные рвы.

Кроме того, 1 апреля перестал действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Подписан он был 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Таким образом, он просуществовал 20 лет.

Соглашение предусматривало стратегическое партнерство двух стран. Оно было заключено сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия.

По мнению экспертов, никаких критических последствий прекращения действий договора не будет, поскольку Киев давно перестал исполнять свои обязательства в рамках соглашения.