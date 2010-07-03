Захарова прокомментировала укрепление Украиной границы с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинский властей укрепить границу с Россией в рамках проекта "Стена".
"Главное, момент подходящий. Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемoга ближе некуда, проект "Стена" завершен", – написала Захарова в Facebook.
Ранее сообщалось, что Украина начала активно укреплять границу с Россией. Работы уже начались в Луганской области, где устанавливают заграждения и противотранспортные рвы.
Кроме того, 1 апреля перестал действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Подписан он был 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Таким образом, он просуществовал 20 лет.
Соглашение предусматривало стратегическое партнерство двух стран. Оно было заключено сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия.
По мнению экспертов, никаких критических последствий прекращения действий договора не будет, поскольку Киев давно перестал исполнять свои обязательства в рамках соглашения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.