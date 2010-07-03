Украина запретила все авиаперелеты в Россию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято после того, как Москву посетили кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам главы МВД страны Арсена Авакова, они "воспользовались лазейкой в украинском законодательстве" и прямым рейсом отправились в российскую столицу. Он отметил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы запретить авиасообщение между двумя странами.

При этом Аваков уточнил, этот запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций, таких как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

Накануне Украина начала активно укреплять границу с Россией. Работы уже начались в Луганской области, где устанавливают заграждения и противотранспортные рвы.

Кроме того, 1 апреля перестал действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Подписан он был 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Таким образом, он просуществовал 20 лет.

Соглашение предусматривало стратегическое партнерство двух стран. Оно было заключено сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия.