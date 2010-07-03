Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Путиным

17:33
17:33
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Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен удерживаемыми лицами первым шагом к началу реального диалога с Россией. Он отметил, что это предшествует полному прекращению конфликта на востоке Украины.
Обмен состоялся в субботу, 7 сентября.
"Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны", – передает ТАСС слова Зеленского.
Такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Политики созвонились в субботу.
"И я, и президент Путин сделали все, что пообещали, сделали все, не меняя по ходу наши договоренности", – отметил Зеленский.
Он уточнил, что стороны договорились о совместной работе в течение месяца. Зеленский заявил, что точно знает, что будет делать для установления мира в Донбассе, и выразил надежду на продолжение минского процесса по Донбассу.
Зеленский выразил надежду, что в конечном итоге Украина "вернет не только людей, но и территории".
Ранее 7 сентября самолет Ту-204-300 с освобожденными на Украине россиянами приземлился в аэропорту Внуково. На борту было 35 пассажиров, в том числе руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом сообщалось в конце августа. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом к нормализации двусторонних отношений.
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