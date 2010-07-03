Самолет с освобожденными на Украине россиянами приземлился во Внуково

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Лайнер Ту-204-300 с освобожденными на Украине россиянами приземлился в столичном аэропорту Внуково, свидетельствуют данные ресурса Flightradar.

На борту находятся 35 пассажиров, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, Владимир Цемах, ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing. Точный список освобожденных пока неизвестен.

"Наших освободили! Ждали, верили, добивались. Свершилось", – опубликовало в соцсети Twitter посольство РФ на Украине фото россиян.



Украинский Ан-148 примерно в то же время приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Российская сторона освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. В списке на обмен также оказались Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых.

Детали обмена рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"35 человек с одной стороны и 35 человек – с другой. Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве", – цитирует РИА Новости омбудсмена.

Она добавила, что диалог по обмену стал возможен только после телефонного разговора Путина и Зеленского в июле. "Надеюсь, что обмен между РФ и Украиной – начало большой гуманитарной миссии, я продолжу прилагать к этому свои усилия", – заключила Москалькова.



Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает обмен с Украиной первым шагом от конфронтации к диалогу.

"При всей политической значимости состоявшегося обмена, который может стать прологом для продвижения по минскому сценарию и является важным условием для дальнейших договоренностей в нормандском формате, я прежде всего бы говорил о гуманитарном аспекте этого события", – написал Косачев в Facebook.

В МИД РФ отметили, что взаимная передача осужденных стала результатом системной кропотливой работы.

"Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. В четверг, 5 сентября, Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

