Самолет с освобожденными на Украине россиянами приземлился во Внуково

13:27
13:27
Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Лайнер Ту-204-300 с освобожденными на Украине россиянами приземлился в столичном аэропорту Внуково, свидетельствуют данные ресурса Flightradar.
На борту находятся 35 пассажиров, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, Владимир Цемах, ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing. Точный список освобожденных пока неизвестен.
"Наших освободили! Ждали, верили, добивались. Свершилось", – опубликовало в соцсети Twitter посольство РФ на Украине фото россиян.
Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось! pic.twitter.com/0FtJYePg3c— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 7 сентября 2019 г.
Украинский Ан-148 примерно в то же время приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Российская сторона освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. В списке на обмен также оказались Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых.
Детали обмена рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"35 человек с одной стороны и 35 человек – с другой. Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве", – цитирует РИА Новости омбудсмена.
Она добавила, что диалог по обмену стал возможен только после телефонного разговора Путина и Зеленского в июле. "Надеюсь, что обмен между РФ и Украиной – начало большой гуманитарной миссии, я продолжу прилагать к этому свои усилия", – заключила Москалькова.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ОТ КИРИЛЛА ВЫШИНСКОГОhttps://t.co/5e10L1Szjr pic.twitter.com/eIP7j8q0U5— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 7 сентября 2019 г.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает обмен с Украиной первым шагом от конфронтации к диалогу.
"При всей политической значимости состоявшегося обмена, который может стать прологом для продвижения по минскому сценарию и является важным условием для дальнейших договоренностей в нормандском формате, я прежде всего бы говорил о гуманитарном аспекте этого события", – написал Косачев в Facebook.
В МИД РФ отметили, что взаимная передача осужденных стала результатом системной кропотливой работы.
"Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. В четверг, 5 сентября, Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.
Самолет с арестованными на Украине гражданами РФ приземлился во Внуково
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: