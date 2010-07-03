США и Индия проведут совместные военные учения

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и индийские военные проведут в ноябре совместные учения.

"В ноябре США и Индия продемонстрируют огромный прогресс в нашем оборонном сотрудничестве, когда будут проводить первые военные учения между нашими странами. Они будут называться "Триумф тигра" – хорошее название", – заявил Трамп.

Он объявил это на мероприятии в Техасе. В нем также принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

В Минобороны США пояснили, что Саудовская Аравия запросила международную поддержку.

