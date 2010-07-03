Трамп одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп согласился на отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление министра обороны США Марка Эспера.
"Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - сообщил Эспер.
Отмечается, что решение Трампа связано с предположениями о нападении Ирана на Саудовскую Аравию. США заявили о нейтралитете в данном вопросе. Однако уже появились обвинения в адрес Ирана о нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
"США не стремятся к войне с Ираном, но имеют большое количество военных вариантов действий", - заключил Эспер.
Ранее МИД РФ назвал санкции США против Ирана нелегитимными. Подчеркивается, что новые ограничения никак не повлияют на отношения Москвы и Тегерана.
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