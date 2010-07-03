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19:52

В Госдуме не советуют США атаковать Калининград

политика

19:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андрей Любимов

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что у России есть силы ответить Штатам на атаку, передает ИА "НСН".

"Калининград относится к категории особых районов, и базирующиеся там С-400 как раз нужны там, чтобы предотвратить, остановить агрессию какого бы то ни было противника. Заявления такого рода противоречат риторике президента США", – заявил депутат Швыткин.

Он рекомендовал Вашингтону хорошо подумать, прежде чем делать решающий шаг, добавив, что заявление командующего Харринга, заявившего, что у США есть план для прорыва ПВО Калининградской области, несет деструктивный характер.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью слова главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна. Медведев посоветовал партнерам в Вашингтоне обратить внимание на состояние собственных систем ПРО, которые не смогли защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что подобные идеи не имеют шансов на реализацию.

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