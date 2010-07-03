В Госдуме оценили планы США на случай "агрессии" России

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил заявление о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской "агрессии".

По его словам, наступила эпоха, когда любой генерал может стать блогером. Шерин отметил, что "американцы слишком много говорят". Военным же нужно меньше комментировать и больше делать, считает он.

"К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовней", – цитирует Шерина RT. На самом деле против России никто и ничего противопоставить не может, считает депутат.

Он добавил, что так командующий ВВС США может пытаться отвлечь внимание от того, как "американские системы Patriot облажались в Саудовской Аравии".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов порекомендовал американским генералам читать книги о России и помнить об историческом опыте. Он обратил внимание на то, что у многих людей, плохо учивших историю, были планы в отношении нашей страны.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян объявил, что Пентагон готовит план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда готов незамедлительно ответить на любую возможную "российскую агрессию" в Европе.

Уточнялось, что в случае реализации плана будет идти всестороннее наступление: с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве. Кроме того, США могут задействовать радиоэлектронную борьбу. Командующий ВВС отметил, что это "будет очень своевременное и эффективное умение".